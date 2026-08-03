На месте падения БПЛА под Геленджиком развернули оперативный штаб

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотного летательного аппарата развернули оперативный штаб. На месте координируют работу экстренных служб и оказывают помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате происшествия, по предварительной информации, погибли три человека, еще 13, в том числе дети, получили ранения. По словам главы региона, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что находится на месте происшествия. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно привлечены три бригады из Туапсе. Также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

Власти продолжают координировать работу всех оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Анна Гречко