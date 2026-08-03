Власти Геленджика опровергли сбор помощи для пострадавших после атаки БПЛА

Власти Геленджика опровергли информацию о сборе медицинских средств, воды и одноразовой посуды для пострадавших после падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка. В администрации города сообщили, что больницы обеспечены необходимыми медикаментами и материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что в больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика имеется достаточный запас необходимых средств, включая донорскую кровь. На месте находится главный врач Сергей Ермаков.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о развертывании оперативного штаба после падения обломков БПЛА. По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь пять бригад скорой помощи из Геленджика, три бригады из Туапсе, а также специалисты медицины катастроф из Краснодара.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще 13, включая детей, получили ранения. На месте работают оперативные и специальные службы.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко