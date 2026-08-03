Под Геленджиком при падении обломков БПЛА погибли три человека

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли три человека. Еще 13 человек, в том числе дети, получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову организовать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

(upd: По информации на 13:30, число погибших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до четырех)

Анна Гречко