Товары возьмут под коллективную защиту
Что может помочь продавцам получать выплаты после налета БПЛА
Бизнес просит защитить товары на маркетплейсах от атак беспилотников. Для этого Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила Центробанку и Минфину запустить коллективное страхование для селлеров. В Wildberries идею уже поддержали.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
По данным АУРЭК, страховые компании сейчас отказываются покрывать ущерб от атак дронов, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Чтобы решить проблему, ассоциация предлагает страховать товары массово, через сами маркетплейсы. Площадки смогут объединять товары множества продавцов в одну программу. Это заполнит пробел на рынке и снизит стоимость полисов для селлеров, говорит председатель и исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая:
«Сегодня на рынке фактически нет страхового инструмента, который предусматривал бы защиту предпринимателей от атаки БПЛА. На рынке электронной коммерции пострадали тысячи селлеров. И сегодня перед всеми встал вопрос, который до этого никто себе не задавал: "А как мы можем застраховать себя, свое имущество?"
Мы провели внутреннее исследование в ассоциации, связались с большинством крупнейших страховых компаний и выяснили, что действительно никто не страхует от налетов дронов. Очевидно, что это пробел, который сегодня необходимо каким-то образом заполнить, выработать какую-то страховую унифицированную форму, которая могла бы защитить предпринимателей.
Поэтому мы ждем сейчас от Минфина и Центробанка какого-то решения».
В июле девять складов маркетплейса подверглись серии крупных пожаров после налетов БПЛА в Подмосковье, Тамбове и других регионах. По оценкам экспертов, совокупный ущерб может доходить до 100 млрд руб. После жалоб пострадавших продавцов в торговой площадке объявили о поэтапной выплате компенсаций. Коллективное страхование может стать отдельной «подушкой безопасности» для бизнеса, считает владелец магазина «Город Шаров» Светлана:
«Маркетплейс, выступая в роли агрегатора, может договориться о более выгодных условиях с компаниями-страховщиками, предлагая своим пользователям доступное и комплексное покрытие. Кроме того, такой подход упрощает процесс оформления и управления страховкой.
Интеграция с платформой делает процесс выбора и приобретения полиса максимально прозрачным и удобным.
Рассмотрение претензий может быть значительно ускорено. Я предполагаю, что коллективный страховой полис, разработанный специально для таких рисков, может покрыть как физический ущерб, так и сопутствующие расходы, например, связанные с транспортировкой поврежденного товара или потерей прибыли».
27 июля свою работу приостановил сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле на юге Удмуртии. Эксперты по страхованию поддержали инициативу, но заявили, что ущерб от атак может быть слишком большим для одной компании. Поэтому они предлагают сделать систему многоуровневой: часть риска все равно оставить на владельце склада и маркетплейсе, а особенно крупные убытки — перестраховывать.