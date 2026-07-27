Товары возьмут под коллективную защиту

Бизнес просит защитить товары на маркетплейсах от атак беспилотников. Для этого Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила Центробанку и Минфину запустить коллективное страхование для селлеров. В Wildberries идею уже поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным АУРЭК, страховые компании сейчас отказываются покрывать ущерб от атак дронов, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Чтобы решить проблему, ассоциация предлагает страховать товары массово, через сами маркетплейсы. Площадки смогут объединять товары множества продавцов в одну программу. Это заполнит пробел на рынке и снизит стоимость полисов для селлеров, говорит председатель и исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая:

«Сегодня на рынке фактически нет страхового инструмента, который предусматривал бы защиту предпринимателей от атаки БПЛА. На рынке электронной коммерции пострадали тысячи селлеров. И сегодня перед всеми встал вопрос, который до этого никто себе не задавал: "А как мы можем застраховать себя, свое имущество?"

Мы провели внутреннее исследование в ассоциации, связались с большинством крупнейших страховых компаний и выяснили, что действительно никто не страхует от налетов дронов. Очевидно, что это пробел, который сегодня необходимо каким-то образом заполнить, выработать какую-то страховую унифицированную форму, которая могла бы защитить предпринимателей.

Поэтому мы ждем сейчас от Минфина и Центробанка какого-то решения».

В июле девять складов маркетплейса подверглись серии крупных пожаров после налетов БПЛА в Подмосковье, Тамбове и других регионах. По оценкам экспертов, совокупный ущерб может доходить до 100 млрд руб. После жалоб пострадавших продавцов в торговой площадке объявили о поэтапной выплате компенсаций. Коллективное страхование может стать отдельной «подушкой безопасности» для бизнеса, считает владелец магазина «Город Шаров» Светлана:

«Маркетплейс, выступая в роли агрегатора, может договориться о более выгодных условиях с компаниями-страховщиками, предлагая своим пользователям доступное и комплексное покрытие. Кроме того, такой подход упрощает процесс оформления и управления страховкой.

Интеграция с платформой делает процесс выбора и приобретения полиса максимально прозрачным и удобным.

Рассмотрение претензий может быть значительно ускорено. Я предполагаю, что коллективный страховой полис, разработанный специально для таких рисков, может покрыть как физический ущерб, так и сопутствующие расходы, например, связанные с транспортировкой поврежденного товара или потерей прибыли».

27 июля свою работу приостановил сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле на юге Удмуртии. Эксперты по страхованию поддержали инициативу, но заявили, что ущерб от атак может быть слишком большим для одной компании. Поэтому они предлагают сделать систему многоуровневой: часть риска все равно оставить на владельце склада и маркетплейсе, а особенно крупные убытки — перестраховывать.

Ульяна Горелова, Ангелина Зотина