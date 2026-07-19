Товар—деньги—пожар

Атаки БПЛА на склады RWB (Wildberries) в Электростали и Котовске вывели из строя 7% логистических мощностей компании. На их восстановление потребуется 20–35,8 млрд руб., которые вряд ли возместят страховые компании. Отдельным предметом дискуссий станут отношения с селлерами. Выплаты им носят необязательный характер, но могут стать для маркетплейса вопросом политики и репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя стоимость восстановления утраченных в пожаре складских объектов RWB (развивает маркетплейс Wildberries) в Московской и Тамбовской областях составит не менее 100 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал для “Ъ” гендиректор ГК «Мета» Максим Лещев. Исходя из этого расчета, общая стоимость работ составит 35,8 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” на рынке недвижимости приводит более скромную оценку — 21,5 млрд руб., исходя из оценки в 60 тыс. руб. за 1 кв. м.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев оценивает стоимость логопарков более чем в 20 млрд руб. Хотя господин Лещев обращает внимание на то, что стоимость строительных работ постоянно растет, да и сама по себе рекультивация после пожара — дорогостоящая процедура.

Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов и операторов розничной торговли в целом. Совокупная стоимость реализованных через него товаров в 2025 году составила 4,56 трлн руб., следует из данных Infoline. Это второй по объему показатель в стране. Основными владельцами бизнеса выступают Татьяна Ким и структуры Russ.

Логистическая инфраструктура RWB пострадала в ходе атак БПЛА в ночь на 18 июля. Они привели к пожарам на двух объектах — в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м) и Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м). Это 7% от совокупных логистических мощностей компании, подсчитали в «Риком-Трасте». Погибли восемь человек, получили ранения 86. RWB анонсировал меры материальной поддержки семьям пострадавших. Товары, находящиеся на затронутых пожарами складах, были сняты с продажи. В целом работа компании продолжилась в штатном режиме.

В самом RWB оценку ущерба пока не подводили. На вопросы “Ъ” о страховании объектов в компании не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке онлайн-торговли объясняет, что на текущем этапе говорить о конкретных цифрах преждевременно: работы оперативных служб на складах не завершены, к ним физически нет доступа для проведения оценки.

В перспективе затраты компании, вероятно, придется покрывать самостоятельно. Источник “Ъ” на страховом рынке говорит, что RWB обычно не страхует свои объекты. Эксперт отталкивается от опыта склада в Шушарах Ленинградской области, сгоревшего в январе 2024 года из-за нарушений техники безопасности. Застрахован он не был.

В «Росгосстрахе» и «СберСтраховании» заявили, что не выступают страховщиками пострадавших объектов RWB. Другие компании “Ъ” оперативно не ответили. Дополнительный вопрос в случае наличия полиса — его состав. Совладелец Mains Сергей Худяков поясняет, что риск атаки беспилотников, вероятно, был включен с неким лимитом и выплата вряд ли покроет весь ущерб.

Заместитель руководителя блока корпоративного страхования «Росгосстраха» Максим Алехин предупреждает, что процесс урегулирования отношений со страховщиком может занять до года. Многое зависит от того, как правоохранительные органы классифицируют инцидент.

Управляющий партнер АБ «Астериск» Владимир Хантимиров говорит, что в большинстве случаев атаки БПЛА квалифицируются как террористический акт. Это часто препятствует получению страховых выплат.

Но сам маркетплейс — далеко не единственная пострадавшая сторона. Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов считает, что весь ущерб от пожаров на складах RWB составил не менее 100 млрд руб. и основная часть этой суммы — уничтоженные товары селлеров. Для небольших продавцов это одномоментное обнуление активов, которые фактически были залогом их текущей деятельности, поясняет он. На страховщиков в их случае, скорее всего, также рассчитывать не приходится.

Гендиректор Polis.online Андрей Креер говорит, что страховые полисы в принципе есть только у 5–7% продавцов на Wildberries и лишь 10–20% из них включают риск диверсии. Такие договоры обычно сильно дороже. Тариф по базовому пакету — 0,1–0,4% в год, с расширением на терроризм и диверсию — уже 0,4–1,2%, объясняет он. Да и есть подобные предложения далеко не у всех страховщиков. В «СберСтраховании» говорят, что покрытие добровольной страховой программы для селлеров не распространяется на ущерб от БПЛА. Такие полисы включают стандартные операционные риски: повреждения, подмену и утрату товара во время перевозки со склада маркетплейса или хранения на пункте выдачи. Еще можно компенсировать затраты на возврат товара на склад, если покупатель не забрал его или вернул.

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Ответственность самого RWB перед селлерами ограничена. Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков поясняет, что с 7 июля оферта для продавцов Wildberries относит любые последствия применения БПЛА к непреодолимой силе и договорных оснований требовать компенсацию у селлеров нет. Но прямое попадание дрона суд, вероятнее всего, и так признал бы форс-мажором на основании норм ГК, замечает он. Одновременно юрист не исключает, что частично претензии селлеров в рамках разбирательств могут быть удовлетворены в случае, если им удастся доказать, что маркетплейс не принял достаточно мер для защиты товара.

Сейчас RWB вырабатывает собственные механизмы поддержки пострадавших продавцов.

Объем выплат компания планирует оценить в результате оценки, которая, по прогнозам, займет 30 дней.

Текущие меры предполагают скидки на хранение на части складов в ближайшие 45 дней и бесплатную поставку на региональные объекты.

WB Банк предложит в том числе отсрочки по выплате долга до шести месяцев.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко говорит, что селлеры по итогам процесса инвентаризации на предстоящей неделе готовятся вступить в переговоры с руководством RWB.

Эксперт ждет, что сторонам в итоге удастся найти компромиссный вариант покрытия убытков, поясняя, что речь вряд ли идет о единоличной ответственности маркетплейса.

Кирилл Агапов замечает, что программы выплат селлерам для RWB сейчас находятся в репутационной и политической плоскости. Основным инструментом борьбы за выплаты со стороны продавцов в этом случае может стать медийная активность, поясняет он. Олег Абелев называет сложившуюся ситуацию стресс-тестом для действующей системы работы RWB, подтолкнув селлеров и площадку к поиску более устойчивой модели взаимодействия. Он предполагает, что продавцы могут настаивать на изменении условий соглашения.

Управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая предполагает, что рост числа спорных ситуаций, предполагающих урегулирование отношений между селлерами и маркетплейсами, усилит дискуссию вокруг выработки прозрачной схемы распределения рисков. Она предполагает, что бизнес в итоге придет к комбинации мер защиты: страхованию ответственности складского оператора, товарных запасов продавцами, распределению продукции между несколькими логистическими комплексами и более четкому указанию договорных обязательств.

Александра Мерцалова, Юлия Пославская