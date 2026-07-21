Дроны залетают в страховку

Страховые агенты фиксируют всплеск интереса россиян к полисам, покрывающим ущерб от атак беспилотников. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. Спрос на них начал расти весной. Тогда же в портфелях крупных игроков в рамках страхования имущества физлиц появилось покрытие военных рисков, включая падение обломков БПЛА, воздействие взрывной волны или работы систем ПВО. По подсчетам “Ъ”, включение в полис такого пункта в зависимости от компании добавляет к его цене 10-15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Только за март страховые зафиксировали кратный рост спроса на подобные инструменты. Например, в «Совкомбанк Страховании» каждый второй запрос на полис для квартиры и дома предусматривал покрытие риска атаки БПЛА, писал Forbes. Застраховать от падения беспилотника можно, в частности, бытовое строение, автомобиль или жизнь. И спрос есть, в том числе от клиентов не из зоны риска, рассказала страховой агент Екатерина Демешева:

«Каждый день я оформляю такие полисы и на дома, и на бани, и на квартиры. Недавно с таким запросом ко мне обратился клиент, у которого дом в Карелии. Он был готов добавить этот риск в страховку "на всякий случай".

Во-первых, в уже действующий полис можно добавить риск "теракт или военные действия", тогда прилет БПЛА будет подразумеваться. Это важный момент, потому что не во все страховки входит именно террористический акт. Да, там будет написано, что это падение летающих аппаратов и их частей (эта формулировка есть даже в ипотеке), но это не подразумевает под собой именно возмещение по риску "теракт". Обязательно должно быть прописано "ударная волна", этот риск должен входить. Плюс, например, военные действия. Есть отдельные страховки, в которых прописывается ущерб от БПЛА, терактов и военных действий.

Стоимость имущества — один из самых важных аспектов, на который стоит обращать внимание. На рынке есть несколько страховых компаний, у которых ограничена страховая сумма. К примеру, максимум может составлять 7,5 млн руб. И, конечно же, в каждой страховой компании формулировки разные, что под беспилотниками считается.

Цена такой страховки — в среднем 0,1% от стоимости квартиры или 0,15% — от оценки дома и бани. Повышающий коэффициент может быть в тех регионах, которые находятся рядом с зоной боевых действий. Так, я вчера оформляла полис: на 7,5 млн руб. застрахована квартира, человек заплатил за страховку на год 7,5 тыс. руб.».

Вместе с тем на рынке всего пять-шесть страховых компаний, которые выделяют ущерб от атак беспилотников в отдельный риск, указывают собеседники “Ъ FM”. Но некоторые игроки автоматически включают его в пункт о военных действиях, диверсиях или рисках теракта. Покрытие такого полиса действует вне зависимости от того, как органы квалифицируют событие, рассказывал “Ъ”.

Однако важно внимательно изучить все детали договора и правила самой компании, подчеркнул основатель юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов:

«Кажется, что подобный интерес должен был бы давно уже обостриться, но общественное мнение относительно страхования на уровне физических лиц у нас разгоняется очень медленно. Вообще договор страхования — это достаточно сложный продукт. Он имеет огромное количество нюансов, начиная с того, какой будет страховая сумма. Если застрахован любой объект имущества, это не значит, что у страховой компании есть обязательства возместить в любом случае полную стоимость объекта. Как правило, есть оценочная стоимость. Исходя из нее, устанавливается максимальный лимит, в рамках которого страховая несет ответственность.

Второй важный момент — договор содержит множество условий относительно того, что является тем самым случаем, при наступлении которого страховая компания должна произвести выплату. Все это прописывается изначально либо в правилах страхования, либо непосредственно в самом договоре. На данный момент страховые компании вносят изменения как в свои правила, так и в полисы.

Так что мы должны понимать: если речь идет о страховке на случай падения БПЛА, и есть квалификация действий в рамках Уголовного кодекса (терроризм, умышленное причинение вреда имущества), то страховым случаем будет только то, по которому возбудили уголовное дело, и никак иначе. То есть тут действительно многое зависит от этих формулировок».

Чтобы доказать страховой случай, владельцу пострадавшего имущества потребуется справка от компетентных органов. Они должны зафиксировать обстоятельства инцидента и причину ущерба, отмечают юристы. Но и с таким документом на практике могут возникать спорные ситуации, указывал ранее “Ъ”. Поскольку для таких рисков нет единых юридических определений.

Екатерина Вихарева