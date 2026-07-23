«РИР Энерго» нашел подрядчика на обновление ТЭЦ в Белгороде за 6 млрд

Входящее в госкорпорацию «Росатом» АО «РИР Энерго» (ранее называлось АО «Квадра») заключило договор на модернизацию генерирующего оборудования на ТЭЦ в Белгородской области. Стоимость договора равна начальной цене — почти 6 млрд руб. Документ опубликован на портале госзакупок, однако наименование подрядной организации в нем не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В торгах приняли участие два претендента. Один из них представил ценовое предложение в размере 5,3 млрд руб., однако комиссия отклонила его заявку. Причиной послужило отсутствие документально подтвержденного опыта изготовления и поставки газотурбинных блоков мощностью 25 МВт. Дополнительным основанием стал протокол разногласий к проекту договора, предоставленный потенциальным подрядчиком и содержащий условия, не предусмотренные конкурсной документацией.

По условиям тендера победитель должен поставить два газотурбинных блока мощностью 25 МВт каждый. В комплектацию входят газотурбинный двигатель, материальная часть и система автоматического управления. Первый блок должны доставить на площадку эксплуатирующей организации не позднее 1 марта 2028 года, второй — до 1 июля того же года. Также до 1 марта 2029 года требуется поставить на ТЭЦ резервный газотурбинный двигатель.

Подрядчику предстоит разработать проектно-конструкторскую документацию. На монтаж оборудования отводится 18 недель, на пусконаладку — 60 дней. Технический инструктаж персонала филиала АО «РИР Энерго» — «Белгородская генерация» — необходимо провести до 1 октября 2028 года. В объем поставки каждого объекта заложена возможность консервации и хранения на территории поставщика на срок до одного года.

Победитель торгов обязан являться изготовителем оборудования. Срок службы каждого блока — не менее 20 лет. В год один блок должен обеспечивать до 8 тыс. часов работы в базовом режиме при более чем 100 пусках, устойчиво функционировать при длительных отклонениях частоты сети в диапазоне 49,0–50,5 Гц и кратковременно — в пределах допустимых значений по частоте тока.

В прошлом году Белгород подвергся 34 массированным атакам ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Зафиксировано 250 повреждений тепловых сетей и систем горячего водоснабжения. В результате «огневого воздействия» временно выводилась из строя ТЭЦ.

Подробнее о зимних атаках на энергообъекты Белгорода — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова