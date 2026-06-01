6 млрд рублей выделяет «РИР энерго» на обновление ТЭЦ в Белгороде

Входящее в госкорпорацию «Росатом» АО «РИР энерго» (ранее называлось АО «Квадра») объявило торги на модернизацию генерирующего оборудования на ТЭЦ в Белгородской области. Начальная цена договора составляет 6 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит поставить два газовых турбинных блока мощностью 25 МВт, в состав которых входят газотурбинный двигатель с комплектом материальной части и системой автоматического управления. Первый из них должен быть на площадке эксплуатирующей организации не позднее 1 марта 2028 года, второй — до 1 июля 2028-го. Также победителю торгов нужно будет до 1 марта 2029 года доставить на ТЭЦ «подменный» газотурбинный двигатель.

Кроме того, требуется разработать проектно-конструкторскую документацию и передать заказчику полный комплект не позднее чем через три месяца с даты перечисления первого аванса. 18 недель отводится на установку оборудования, 60 дней — на пусконаладочные работы. Технический инструктаж персонала филиала АО «РИР энерго» — «Белгородская генерация» — нужно провести до 1 октября 2028 года. В объеме поставки каждого объекта должна быть предусмотрена возможность консервации и хранения на территории поставщика сроком не более одного года.

Поставщик должен быть одновременно и изготовителем газового турбинного блока. Срок службы каждого из них — не менее 20 лет. В год один блок должен обеспечивать до 8 тыс. часов базовой работы при более чем 100 пусках, длительную работу при отклонениях частоты электрической сети в пределах 49,0–50,5 Гц и кратковременную — в диапазоне частот электрического тока.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июня. Итоги планируется подвести 7 июля.

В прошлом году Белгород пережил 34 массированные атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. В частности, зафиксировано 250 повреждений теплосетей и систем горячего водоснабжения. Из-за «огневого воздействия» на время была выведена из строя ТЭЦ.

Алина Морозова