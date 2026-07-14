Главные новости за 14 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который разрешает пяти компаниям, работающим в Краснодарском крае, самостоятельно определять состав и объем информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию.

В Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Краснодарского края прошлой ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Позже возгорание ликвидировали.

Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности Российской Федерации, заявили в Минсельхозе.

Краснодарское УФАС России направило предупреждения шести сетям АЗС в связи с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице 33-летней жительнице Курганинска, которая пыталась убить своего двухмесячного сына.

В Севастополе после ночной атаки на энергоинфраструктуру введен график веерных отключений электроэнергии: два часа со светом, шесть — без него.

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в осквернении захоронений участников специальной военной операции на Аллее славы городского кладбища.

На побережье Темрюкского района Краснодарского края продолжается ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами.

Также на побережье Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края специалисты приступили к ликвидации выбросов нефтепродуктов, обнаруженных в ходе мониторинга прибрежной зоны.

Октябрьский районный суд Краснодара приступил к слушаниям уголовного дела бывшего зампредседателя Центрального суда Сочи Валерия Слуки.