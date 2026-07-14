УФАС предупредило сети АЗС на Кубани о недопустимости необоснованного повышения цен

Краснодарское УФАС России направило предупреждения шести сетям АЗС в связи с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предупреждения получили ООО МХО «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» («Атан»), ООО «Ветлан» («Степная»), ООО «Лаба» («Лаба»), ООО «Южная нефтяная компания» («Южная нефтяная компания») и ООО «НК Нефтесфера» («Нефтесфера»).

По данным УФАС, в результате анализа ценообразования на рынке в действиях компаний выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Отмечается, что ведомство проводит ежедневный мониторинг цен на топливо на розничном и мелкооптовом рынках региона.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций УФАС принимает меры регулирования. За злоупотребление доминирующим положением, в том числе установление монопольно высокой цены, предусмотрены штрафы, включая оборотные.

Выданные предупреждения необходимо исполнить в течение десяти дней.

Алина Зорина