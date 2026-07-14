В Севастополе введен график веерных отключений электроэнергии

В Севастополе после ночной атаки на энергоинфраструктуру введен график веерных отключений электроэнергии: два часа со светом, шесть — без него, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, все профильные службы работают над устранением последствий, однако возможности энергосистемы Севастополя временно ограничены. Михаил Развожаев отметил, что специалисты работают над перестройкой системы и задействованием всех доступных резервов. Цель — к вечеру сократить разрыв и сделать переключения более редкими.

Губернатор призвал жителей сократить потребление электроэнергии, не включать мощные приборы без необходимости. Бизнес, по возможности, должен ограничить использование энергоемкого оборудования в течение дня.

«Понимаю, насколько это тяжело, поэтому делаем все возможное, чтобы нормализовать обстановку»,— отметил Михаил Развожаев.

Глава Севастополя также пообещал оперативно информировать обо всех изменениях по этому вопросу, так как ситуация быстро меняется.

Алина Зорина