Путин разрешил пяти компаниям Кубани самим определять объем раскрываемых данных

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который разрешает пяти компаниям, работающим в Краснодарском крае, самостоятельно определять состав и объем информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию, сообщается на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В перечень вошли АО «Нефтегазтехнология-Энергия» (Славянск-на-Кубани), краснодарский «Базовый авиатопливный оператор», а также ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Морской терминал Туапсе» и ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».

Кроме того, в перечне компаний также есть организации, размещенные в других регионах России. Помимо кубанских предприятий, в него включены «РН-Аэро», «РН-Морской терминал Находка», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», топливозаправочные компании аэропортов Кольцово и Пулково, а также «Удмуртэнергонефть».

Документ вносит изменения в указ от 27 ноября 2023 года №903, установивший временный порядок раскрытия информации. Новый указ вступил в силу со дня официального опубликования.

«Ъ-Кубань» писал, что президент России Владимир Путин заявил о разработке новой логистической схемы поставок нефтепродуктов в Крым, которая, по его словам, сделает полуостров труднодосягаемым для противника. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник в ходе посещения выставки проектов Народного фронта «Все для Победы!».

Алина Зорина