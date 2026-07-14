В Новороссийске задержан гражданин Украины, обвиняемый в повреждении могил участников СВО

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в осквернении захоронений участников специальной военной операции на Аллее славы городского кладбища. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 1 мая 2026 года мужчина повредил 14 захоронений. На памятниках были разбиты стеклянные рамки с фотографиями погибших, поврежден надгробный крест, а одна из фотографий была похищена. Общий ущерб, причиненный родственникам погибших, оценен в 334 тыс. руб.

Следствие установило, что 30-летний обвиняемый проник на территорию кладбища в Краснодаре, используя для сокрытия внешности шапку-балаклаву. После произошедшего он покинул город и был задержан через несколько дней в Новороссийске.

В ходе расследования мужчина сообщил, что в момент совершения действий находился в состоянии алкогольного опьянения и не в полной мере осознавал их характер.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков