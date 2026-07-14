Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности Российской Федерации, заявили в Минсельхозе. Минтранс предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики, сообщили в ведомствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Минсельхозе отметили, что при необходимости логистика поставок будет переориентирована за счет мощностей по перевалке сельхозгрузов в разных регионах страны. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.

В Минтрансе сообщили, что в связи с участившимися атаками на гражданский флот в Азовском море судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов.

«В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта»,— заявили в ведомстве.

Алина Зорина