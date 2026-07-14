Новые выбросы нефтепродуктов убирают в Темрюкском районе

На побережье Темрюкского района Краснодарского края продолжается ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами. Выбросы обнаружили в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5–6 км. Кроме того, специалисты зафиксировали скопление загрязненных водорослей, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Запорожском сельском поселении Темрюкского района введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты приступили к очистке территории от замазученного грунта.

В ликвидации последствий задействованы 69 человек, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, представители администрации муниципалитета, спасатели «Кубань-СПАС» и волонтеры. Работы ведутся с использованием девяти единиц техники.

Для очистки акватории специалисты применили около одной тонны сорбента. Работы по удалению загрязнений с прибрежной полосы продолжаются.

Администрация Темрюкского района организовала питание для участников работ и обеспечила запас питьевой воды на месте проведения мероприятий.

Вячеслав Рыжков