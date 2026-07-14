Начались слушания по делу сочинского экс-судьи о вынесении неправосудных решений

Октябрьский районный суд Краснодара приступил к слушаниям уголовного дела бывшего зампредседателя Центрального суда Сочи Валерия Слуки, обвиняемого в превышении полномочий и вынесении неправосудных решений, в результате которых из собственности муниципалитета выбывали земельные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое заседание прошло во вторник, 14 июля. Слушает дело федеральный судья Олег Ганченко.

Валерий Слука был доставлен в суд в сопровождении конвоя в наручниках.

В ходе заседания гособвинитель Виктория Сидорова начала озвучивать предъявленное экс-судье обвинение. В нем, в частности, говорится, что Валерий Слука, будучи судьей Центрального районного суда Сочи, принимал к производству исковые заявления о признании права собственности на муниципальные земельные участки. При этом эти участки находились в Хостинском и Адлерском районах Сочи, то есть данные дела были неподсудны Центральному районному суду, а кроме того, отмечал прокурор, имелись и другие процессуальные препятствия для принятия данных исков к производству.

По мнению прокуратуры, оказавшийся на скамье подсудимых бывший судья должен был, получив такой исковой материал, вернуть его заявителям или оставить без рассмотрения, но вместо этого он рассматривал дела, нарушая процессуальное законодательство, часто в отсутствие представителей муниципалитета, и удовлетворял эти иски. Впоследствии краевой суд отменял их по жалобам сочинской администрации.

Всего во вторник представитель прокуратуры озвучила обвинения по трем эпизодам (трем земельным участкам). По каждому из эпизодов Валерию Слуке предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных судебных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ). То есть, по версии гособвинения, первое преступление явилось способом совершения второго.

Как сообщалось ранее, всего Валерий Слука обвиняется в вынесении семи неправосудных решений, повлекших незаконное выбытие земельных участков из муниципальной собственности Сочи. Оглашение обвинения по остальным четырем эпизодам будет продолжено на следующем заседании, которое назначено на 30 июля.

Сторона защиты в ходе процесса заявила ходатайство о проведении дальнейших слушаний по делу в формате видеоконференции — оно было удовлетворено. В дальнейшем подсудимый сможет участвовать в процессе дистанционно. Комментировать дело защита подсудимого отказалась.

Валерий Слука — уроженец Усть-Лабинска. Начал судейскую карьеру в 2004 году в Центральном районном суде Сочи. В 2014-м указом президента был назначен на должность заместителя председателя этого судебного органа. Впоследствии, в 2023 году, за совершение дисциплинарных проступков Квалификационная коллегия судей Краснодарского края сняла с него судейские полномочия.

Михаил Волкодав