Пожар на Афипском НПЗ ликвидирован

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе ликвидировано возгорание. В результате падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены частные домовладения в нескольких муниципалитетах, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

В станице Анапской повреждены четыре частных дома — остекление и стены, пострадавших нет. В станице Марьянской Красноармейского района поступило две заявки о повреждении домовладений (остекление и стены), пострадавших нет. В Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения, пострадавших нет.

На всех объектах работают оперативные и специальные службы.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 288 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина