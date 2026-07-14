На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Краснодарского края прошлой ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Известно, что фрагменты беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех местах происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и специальных служб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, из-за падения частей беспилотников в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, а также окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на железнодорожном переезде. Фрагменты беспилотника упали на территории двух предприятий, в одном случае произошел пожар. Во дворе частного дома также обнаружены части БПЛА.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 288 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина