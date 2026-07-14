С побережья в Приморско-Ахтарском округе убирают нефтепродукты

На побережье Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края специалисты приступили к ликвидации выбросов нефтепродуктов, обнаруженных в ходе мониторинга прибрежной зоны. Загрязненный участок протяженностью около 1 км выявили вдоль береговой линии, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

В работах задействованы 125 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, спасатели «Кубань-СПАС» и представители администрации муниципалитета. Для очистки территории привлечено 20 единиц техники. Волонтеров к проведению работ не привлекают.

Ранее выбросы нефтепродуктов были зафиксированы также на территории Темрюкского района. Загрязнение обнаружили на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры общей протяженностью около 5–6 км. Кроме того, специалисты выявили скопления загрязненных водорослей.

В Запорожском сельском поселении Темрюкского района был введен режим «Чрезвычайная ситуация», начались работы по уборке замазученного грунта. В ликвидации последствий участвуют 69 человек и девять единиц техники.

Вячеслав Рыжков