Жительницу Кубани отправили на принудительное лечение за покушение на убийство младенца

Суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице 33-летней жительнице Курганинска, которая пыталась убить своего двухмесячного сына. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Преступление было пресечено отцом женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что днем 20 марта 2025 года фигурантка, находясь дома, нанесла своему двухмесячному сыну не менее семи ударов ножом в область живота, после чего попыталась задушить младенца. Противоправные действия были пресечены ее отцом.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Суд назначил фигурантке принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Алина Зорина