Житель Северского района пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

В результате падения обломков БПЛА на Афипском НПЗ произошло возгорание. Известно, что в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, а также окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире. Кроме того, повреждено здание на железнодорожном переезде. Фрагменты беспилотника упали на территории двух предприятий, в одном случае произошел пожар. Во дворе частного дома также обнаружены части БПЛА.

По данным регионального оперштаба, на одной из дорог в хуторе Коваленко в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошли возгорания, которые ликвидировали. В станице Смоленской части БПЛА упали в огороде частного домовладения.

Алина Зорина