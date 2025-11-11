В Воронеже возбудили дело о злоупотреблениях при строительстве канализации

Прокуратура Воронежской области и региональное управление ФСБ проверили исполнение госконтракта на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок, и права жителей были нарушены. Ущерб бюджету оценивается в 400 млн руб.

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа в октябре 2023 года получило кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Компания не стала снижать начальную стоимость работ в 1,4 млрд руб.

Подрядчику было необходимо выполнить работы в два этапа. Первый предполагает реконструкцию действующего коллектора протяженностью 897 м. Второй — строительство нового коллектора протяженностью 3,3 км в районе жилкомплекса «Олимпийский» с устройством локальных очистных сооружений. Закончить работы планировалось в ноябре 2024-го. Год назад строительство продлили до 14 января 2026 года.

Егор Якимов