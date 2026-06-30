Главные новости за 30 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 30 июня ликвидировали 419 беспилотников.

В аварии на территории Каневского района пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.

На территории Краснодара в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены две квартиры.

Рядом с Краснодаром очередь из автомобилей в сторону автозаправочной станции перекрыла федеральную трассу.

В Краснодаре вновь обсуждается возможность превращения улицы Красной в пешеходную зону после шестилетнего перерыва.

Ограничения на продажу топлива в Севастополе сохранятся ориентировочно еще около месяца.

Адлерский районный суд Сочи принял к производству уголовное дело о массовом отравлении суррогатным алкоголем, произошедшем в августе прошлого года.

УФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летнего жителя Краснодара.

Рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края за минувший год составил 105,8% к 2024 году.

В Прикубанском округе Краснодара на крышу многоквартирного дома упали обломки беспилотного летательного аппарата.

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов.

В Севастополе сохраняется режим временных ограничений электроснабжения, введенный для предотвращения перегрузки энергосистемы за пределами региона и риска аварийных отключений.

В Краснодарском крае стартовала уборочная кампания по пшенице. В текущем сезоне аграриям предстоит убрать культуру с площади более 1,6 млн га.