Депутат Госдумы обсудит с мэром Краснодара возможность открытия улицы Красной для пешеходов

В Краснодаре вновь обсуждается возможность превращения улицы Красной в пешеходную зону после шестилетнего перерыва. С инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, заявившая о планах обсудить вопрос с городскими властями в ходе региональной поездки, передает «РБК Краснодар».

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По ее словам, центральная улица исторически выполняла роль одного из туристических маршрутов города, однако в последние годы, по оценкам части участников рынка, уступила по привлекательности новым точкам притяжения. В этой связи предлагается рассмотреть возвращение пешеходного режима хотя бы на отдельных участках.

Инициатива, как отмечает госпожа Костенко, должна быть проработана совместно с профильными службами, включая дорожные ведомства и ГИБДД, чтобы оценить возможные последствия для транспортной схемы центра города и избежать перегрузки улично-дорожной сети. Не исключается поэтапное введение ограничений движения.

Депутат также указывает, что развитие пешеходных пространств и исторических центров соответствует общероссийскому тренду в туристической политике регионов, где такие зоны используются как инструмент повышения турпотока и поддержки городской экономики.

Вячеслав Рыжков