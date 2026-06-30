Очередь на заправку перекрыла федеральную трассу под Краснодаром

Рядом с Краснодаром очередь из автомобилей в сторону автозаправочной станции перекрыла федеральную трассу. Об этом сообщил депутат городской думы Краснодара Сергей Климов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел между Энемом и Яблоновским.

Депутат также предложил ввести в Краснодаре отпуск бензина по номерам автомобилей по примеру Орловской области. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, с 4 июля на АЗС будут обслуживать автомобили по первой цифре номера, например: в субботу — 0 и 1, в воскресенье — 2 и 3, в понедельник — 4 и 5 и далее по порядку до 9. Новые правила нужны, чтобы сократить очереди и ажиотаж. Отмечается, что меру планируют внедрить на заправках «Газпрома» и «Роснефти». Заправлять будут только машины, зарегистрированные в Орловской области. Ограничения — 50 литров на одно транспортное средство.

Елизавета Ершова