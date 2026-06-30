В Туапсинском районе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива мазута

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает оперштаб Кубани.

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По данным властей, загрязнение произошло в результате пожара, возникшего после атак беспилотников в апреле 2026 года, вследствие чего нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на береговую полосу Черного моря.

В администрации отмечают, что в настоящее время работы по ликвидации последствий завершены, прибрежная территория полностью очищена.

Вячеслав Рыжков