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В Туапсинском районе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива мазута

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает оперштаб Кубани.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

По данным властей, загрязнение произошло в результате пожара, возникшего после атак беспилотников в апреле 2026 года, вследствие чего нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на береговую полосу Черного моря.

В администрации отмечают, что в настоящее время работы по ликвидации последствий завершены, прибрежная территория полностью очищена.

Вячеслав Рыжков

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