Краснодарца задержали по обвинению в финансировании украинского вооруженного формирования

УФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летнего жителя Краснодара. По версии следствия, мужчина перечислял денежные средства в интересах украинского вооруженного формирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, фигурант, которого силовики считают сторонником украинской националистической идеологии, обнаружил в мессенджере Telegram информацию о сборе средств, размещенную под видом объявления о продаже товаров. По данным правоохранительных органов, мужчина решил оказать финансовую поддержку и осуществил перевод денежных средств.

Следствие полагает, что обвиняемый осознавал, что перечисленные средства могли быть использованы для приобретения военной экипировки и иных нужд украинского формирования. На этом основании его действия квалифицированы как государственная измена.

В случае признания виновным мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.