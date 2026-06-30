Доходы бюджета Кубани в 2025 году превысили показатель 2024 года на 5,8%

Рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края за минувший год составил 105,8% к 2024 году. Об этом на парламентских слушаниях по законопроекту об исполнении главного финансового документа региона за 2025 год сообщил депутатам ЗСК министр финансов Кубани Александр Кнышов. По его словам, доля социальных расходов краевой казны в прошлом году составила 68,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Законопроект об исполнении бюджета Краснодарского края за 2025 год был рассмотрен комитетами регионального парламента и краевой прокуратурой, на него получено положительное заключение контрольно-счетной палаты.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что достигнутые бюджетные показатели говорят о стабильном развитии края, несмотря на все сложности. «По итогам 2025 года Кубань вошла в десятку регионов-лидеров с лучшим социально-экономическим положением»,— констатировал спикер ЗСК.

Как отметил председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко, региону в прошлом году удалось обеспечить устойчивость и сбалансированность краевого бюджета, сохранить его социальную направленность, а также исполнить принятые расходные обязательства без наращивания госдолга.

Председатель региональной КСП Сергей Усенко отметил, что, несмотря на общую макроэкономическую нестабильность, по итогам 2025 года валовой региональный продукт увеличился на 1% и достиг почти 6 трлн руб. По словам господина Усенко, выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки в целом не повлияли на достоверность бюджетной отчетности.

По итогам обсуждения депутаты краевого парламента одобрили проект закона для вынесения его на рассмотрение очередного пленарного заседания ЗСК, которое, напомним, состоится 1 июля.

Василий Хитрых