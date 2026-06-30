Власти Севастополя призвали граждан не пользоваться лифтами на фоне проблем с энергией

В Севастополе сохраняется режим временных ограничений электроснабжения, введенный для предотвращения перегрузки энергосистемы за пределами региона и риска аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дополнительную нагрузку на сеть усиливает аномальная жара, а энергетики продолжают работы по стабилизации режима.

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Власти рекомендуют жителям по возможности отказаться от использования лифтов из-за риска их остановки при отключении электроэнергии, заранее зарядить мобильные устройства, а также снизить нагрузку на сеть и не включать мощные электроприборы без необходимости.

Ограничения электроснабжения в вечерний период с 18:00 до 21:00 будут действовать по графику первой очереди. При этом, как отмечается, по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления возможны оперативные отключения, о которых население информируют заранее при наличии технической возможности.

Вячеслав Рыжков