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Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 419 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 419 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Алина Зорина

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