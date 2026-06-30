Шесть человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали в ДТП на Кубани

В аварии на территории Каневского района пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла в ночь на 30 июня около 22:35 мск на полевой дороге в станице Привольной Краснодарского края. Установлено, что 39-летний водитель отечественного автомобиля марки ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на краю дороги транспортным средством ВАЗ-2114.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 19-летний водитель ВАЗ-2114, который был без прав, а также двое его несовершеннолетних пассажиров — 16-летний и 17-летний юноши.

Во втором автомобиле травмы получили 39-летний водитель, а также пассажиры: 37-летняя женщина и четырехлетний ребенок. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина