В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА повреждены две квартиры

На территории Краснодара в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены две квартиры. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По его словам, обломки беспилотников обнаружены в Карасунском округе Краснодара. В двух квартирах повреждены стеклопакеты. Сейчас на месте работают специальные и оперативные службы.

«Уважаемые краснодарцы, напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника — не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб — 112», — заявил Евгений Наумов.

По данным Министерства обороны России, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 419 беспилотников в течение прошедшей ночи. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Алина Зорина