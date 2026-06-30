БПЛА упал на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара на крышу многоквартирного дома упали обломки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет, признаков повреждения инфраструктуры не зафиксировано. На месте работают экстренные и специальные службы, проводится обследование территории, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее аналогичный инцидент произошел в Карасунском округе города, где были обнаружены фрагменты БПЛА. В результате повреждены стеклопакеты в двух квартирах, пострадавших также нет.

Евгений Наумов напомнил о необходимости не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и не трогать их, а также сообщать о таких находках по единому номеру экстренных служб 112. Он также отметил, что фото- и видеосъемка работы систем противовоздушной обороны не допускается.

Вячеслав Рыжков