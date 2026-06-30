Ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся еще месяц

Ограничения на продажу топлива в Севастополе сохранятся ориентировочно еще около месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил Михаил Развожаев, с федеральным штабом продолжается работа по наращиванию объемов поставок. При этом частные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо.

Федеральных сетей в Севастополе нет, как и государственных АЗС. Расходы, которые несут обе работающие в городе частные сети — ТЭС и АТАН,— неоднократно проверены и соответствуют текущим реалиям.

Власти совместно с федеральным штабом и главой Крыма Сергеем Аксеновым работают над стабилизацией цен с помощью дополнительных финансовых инструментов, чтобы привести их к среднему показателю по стране.

Алина Зорина