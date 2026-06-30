В суде Адлера рассмотрят дело о массовом отравлении суррогатным алкоголем

Адлерский районный суд Сочи принял к производству уголовное дело о массовом отравлении суррогатным алкоголем, произошедшем в августе прошлого года. Тогда жертвами отравления чачей, продававшейся на рынке «Казачий» под видом домашней продукции, стали десять человек, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, вскоре после инцидента были задержаны 71-летняя Этери Цвижба и ее 30-летняя внучка Олеся Пачалия, занимавшиеся реализацией алкогольной продукции на рынке. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.

Кроме того, фигурантами дела стали еще пять человек — Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Всем им также вменяется оказание услуг ненадлежащего качества. Господину Акопяну дополнительно предъявлено обвинение в незаконном производстве алкогольной продукции в крупном размере.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 3 июля в Адлерском районном суде Сочи.