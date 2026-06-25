Главные новости за 25 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на территории нефтебазы.

Через Крымский мост ограничили провоз топлива в крупных емкостях.

По решению оперативного штаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно.

В Абинском районе Краснодарского края по нескольким адресам обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов.

В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погиб пилот.

«Яндекс» не подтвердил запуск доставки роботами в Краснодаре.

В Краснодаре начался суд над предполагаемыми участниками «банды Робсона».

Государственную корпорацию «Туризм.РФ» возглавил бывший мэр Анапы Василий Швец.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона совместно с федеральным центром принимают меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом и восстановлением энергетической инфраструктуры.

Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае принял около 450 детей, ранее находившихся в детских лагерях Крыма, включая 230 иностранных граждан.

Власти Краснодара приняли решение отказаться от проведения торжественных школьных линеек на открытом воздухе для выпускников 9-х и 11-х классов.