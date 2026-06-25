В Краснодаре в целях безопасности отменили школьные линейки на улицах

Власти Краснодара приняли решение отказаться от проведения торжественных школьных линеек на открытом воздухе для выпускников 9-х и 11-х классов. Все праздничные мероприятия пройдут в актовых залах образовательных учреждений. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, изменение формата связано с обеспечением мер безопасности. Перед проведением мероприятий сотрудники правоохранительных органов проведут проверку школ, а в дни торжеств в образовательных учреждениях будет организовано дежурство полицейских.

Кроме того, городские власти намерены усилить меры безопасности в общественных пространствах. Дополнительное патрулирование планируется организовать в парках, зонах отдыха и местах массового пребывания молодежи.

Также в Краснодаре усилят контроль за обеспечением безопасности в местах массового скопления людей, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных организаций.

Вячеслав Рыжков