В Краснодаре начался суд над предполагаемыми участниками «банды Робсона»

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда приступила к рассмотрению уголовного дела Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, которые, по версии обвинения, входили в организованное преступное сообщество (ОПС) Рубена Татуляна, известного в криминальных кругах как Робсон. Фигурантам инкриминируются убийство предпринимательницы и хищение дорогостоящей недвижимости в Сочи. Сам лидер группировки находится в розыске, его дело будет выделено в отдельное производство, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Эдуард Карагозян обвиняется в убийстве совладелицы сочинского торгового комплекса «Кипарис» Анжелы Жигирь, совершенном в сентябре 2012 года. Тело 46-летней женщины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в ее автомобиле Lexus, припаркованном во дворе частного домовладения.

По версии следствия, перед расправой Анжела Жигирь вела переговоры с предпринимателем Антраником Яланузяном об уступке тому прав аренды участка площадью 0,5 га на набережной реки Мзымты в Адлере. Рубен Татулян выступал гарантом сделки. После согласования условий сделки Антраник Яланузян передал Рубену Татуляну $1 млн для передачи госпоже Жигирь. Однако, утверждает обвинение, получив средства, криминальный авторитет решил их похитить и отдал подчиненному приказ ликвидировать владелицу актива.

Второй фигурант, Арутюн Косян, обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Следствие полагает, что в 2016 году он совместно с Робсоном воспользовался финансовыми трудностями предпринимателя Юрия Оганяна. Бизнесмену срочно требовались 10 млн руб., и через посредников ему было предложено оформить договор купли-продажи магазина (74 кв. м) и переуступить права аренды на смежный участок (0,25 га) в пользу доверенного лица займодавца. Юрию Оганяну пообещали вернуть активы после погашения долга, однако в сентябре 2017 года Рубен Татулян убедил заимодавца переоформить недвижимость на себя, лишив предпринимателя прав на имущество.

Оба подсудимых в ходе заседания заявили о своей невиновности.