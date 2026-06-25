Бывший мэр Анапы Швец возглавил госкорпорацию «Туризм.РФ»

Государственную корпорацию «Туризм.РФ» возглавил бывший мэр Анапы Василий Швец, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Назначение утверждено решением совета директоров, нового руководителя коллективу представил министр экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В ведомстве отметили, что господин Швец обладает более чем десятилетним опытом работы в системе государственного и муниципального управления. Он занимал руководящие должности в Краснодарском крае, курировал вопросы инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства, цифровизации и туризма, а также в течение пяти лет возглавлял Анапу.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, перед корпорацией поставлен ряд приоритетных задач, включая завершение ранее запущенных инвестиционных проектов и ввод объектов туристической инфраструктуры в установленные сроки. Отдельно он подчеркнул необходимость усиления роли «Туризм.РФ» в работе с регионами и расширения взаимодействия с ними.

В министерстве добавили, что корпорация должна нарастить экспертные компетенции и активнее участвовать в подготовке региональных инвестиционных проектов, а также в привлечении финансирования, включая зарубежные источники, для развития туристической инфраструктуры.

Отмечается, что «Туризм.РФ» будет трансформироваться в центр компетенций для регионов, усиливая интеграционную функцию и поддержку в реализации туристического потенциала субъектов РФ.

Максим Решетников также поблагодарил исполнявшего обязанности генерального директора Сергея Красноперова за проделанную работу.

Вячеслав Рыжков