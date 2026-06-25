«Яндекс» не подтвердил запуск доставки роботами в Краснодаре

В Краснодаре жители заметили на улицах роботов, внешне схожих с роботами-доставщиками «Яндекса», что вызвало в социальных сетях предположения о возможном запуске сервиса роботизированной доставки в городе. В пресс-службе компании «Ъ-Кубань» пояснили, что речь идет о роботах-картографах, предназначенных для проведения технических испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации компании, подобные устройства используются в различных локациях для развития технологий и сбора данных. При этом информацию о возможном расширении географии сервиса рободоставки в компании комментировать не стали, отметив, что о соответствующих решениях будет сообщено отдельно.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Краснодар может стать шестым российским городом, где будет запущен сервис роботизированной доставки. Также высказывались предположения, что замеченные устройства занимаются сбором данных для последующего запуска сервиса. В пресс-службе компании эти сведения не подтвердили, однако и не опровергли.

Робот-доставщик «Яндекса» представляет собой автономный беспилотный ровер для перевозки небольших грузов и заказов из магазинов, ресторанов и сервисов доставки. Устройство ориентируется в городской среде с помощью камер и лидаров, передвигается по тротуарам со скоростью до 8 км/ч и способно перевозить грузы массой до 20 кг.

По данным компании, за время работы сервиса роботы выполнили более 1 млн доставок. Ранее сообщалось, что технология уже используется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, а также в ряде пригородов, включая Химки, Люберцы, Одинцово, Долгопрудный, Мурино и Иннополис. До конца 2027 года компания планирует увеличить парк роботов-доставщиков до 20 тыс. единиц.

В июне появилась информация, что до конца лета сервис запустит доставку в Воронеже и Тюмени. В этих городах также уже работают роботы-картографы.

Вячеслав Рыжков