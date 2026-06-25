«Орленок» принял 450 детей из детских лагерей Крыма
Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае принял около 450 детей, ранее находившихся в детских лагерях Крыма, включая 230 иностранных граждан. Об этом в эфире РБК ТВ сообщил директор центра и руководитель Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус.
Фото: ВДЦ «Орленок»
По словам господина Джеуса, среди прибывших детей находятся представители как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановке приема детей в летние лагеря и оздоровительные учреждения республики до конца летнего сезона. Решение было принято по соображениям безопасности.