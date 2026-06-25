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Провоз топлива через Крымский мост разрешили только в малых емкостях

Через Крымский мост ограничили провоз топлива в крупных емкостях. Об изменениях сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Разрешено провозить до 200 л топлива в любой таре, проходящей через интроскоп (65 на 75 см). 200-литровые бочки и иные емкости, не проходящие по размерам через интроскоп, через Крымский мост допускаться не будут.

По словам Олега Крючкова, значительный объем топлива в одной крупной емкости создает угрозу безопасности для моста.

Алина Зорина

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