В Абинске после падения обломков БПЛА загорелось предприятие

В Абинском районе Краснодарского края по нескольким адресам обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших в результате падения фрагментов нет. В Абинске обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий (название в оперштабе не уточняют), что привело к возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены на заброшенном участке в станице Мингрельской.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина