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В Абинске после падения обломков БПЛА загорелось предприятие

В Абинском районе Краснодарского края по нескольким адресам обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших в результате падения фрагментов нет. В Абинске обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий (название в оперштабе не уточняют), что привело к возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены на заброшенном участке в станице Мингрельской.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина

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