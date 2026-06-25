Количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, сократят до семи

По решению оперативного штаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Ежедневно будут отправляться семь составов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Отмечается, что все поезда будут следовать до и от станции Керчь-Южная.

Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов: №7/8 Санкт-Петербург—Севастополь, №27/28 Москва—Симферополь, №91/92 Москва—Севастополь, №315/316 Адлер—Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург—Евпатория (вместе с прицепной группой №409/410 Псков—Чудово, курсирующей по датам), №453/454 Москва—Симферополь (вместе с прицепной группой №403/404 Курск—Белгород, курсирующей через день), а также №17/18 (одноэтажный, три раза в четыре дня) и №167/168 (двухэтажный, один раз в четыре дня) Москва—Симферополь. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение двух недель.

Алина Зорина