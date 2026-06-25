Бастрыкин взял на контроль расследование крушения Ми-2 на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Трагедия произошла днем 24 июня вблизи хутора Прикубанский в Славянском районе. По предварительным данным, воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. В результате падения вертолета пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных причин авиапроисшествия. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы и ответственные лица.

Наталья Решетняк