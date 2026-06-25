Ребенок и взрослый погибли в результате ночной атаки беспилотников на Крым
В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, еще два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибших и пострадавшим гражданам.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым»,— отметил Сергей Аксенов.
Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России сбили 269 беспилотников.