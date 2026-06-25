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Ребенок и взрослый погибли в результате ночной атаки беспилотников на Крым

В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, еще два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибших и пострадавшим гражданам.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым»,— отметил Сергей Аксенов.

Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России сбили 269 беспилотников.

Алина Зорина

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