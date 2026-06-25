В Крыму будут временно отключать энергоснабжение

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона совместно с федеральным центром принимают меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом и восстановлением энергетической инфраструктуры. Об этом он сообщил, комментируя обращения жителей в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Аксенова, проблема дефицита топлива в республике сохраняет остроту, однако детали принимаемых решений не могут быть раскрыты в публичном поле по соображениям безопасности. Он отметил, что улучшение ситуации станет заметным по мере реализации предпринимаемых мер.

Глава региона сообщил, что в результате атак была повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем на территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. При этом, подчеркнул он, точные графики ограничений могут не соблюдаться из-за изменяющейся оперативной обстановки, а сами отключения будут носить точечный характер.

Сергей Аксенов добавил, что продовольственное обеспечение региона и наличие необходимых лекарственных препаратов остаются стабильными и достаточными.

Он также призвал жителей не доверять непроверенной информации и не распространять слухи, подчеркнув, что одной из целей подобных информационных вбросов является создание паники. По его словам, меры по обеспечению безопасности на земле и по другим направлениям приняты в полном объеме.

Вячеслав Рыжков