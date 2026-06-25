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На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на территории нефтебазы. Причиной инцидента, по данным оперативного штаба региона, стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации краевого оперштаба, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Оперативные и специальне службы продолжают работать на месте.

В связи с ЧП введены временные ограничения на движение транспорта: перекрыт участок автодороги, соединяющий станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовский.

Наталья Решетняк

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