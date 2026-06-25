На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на территории нефтебазы. Причиной инцидента, по данным оперативного штаба региона, стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации краевого оперштаба, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Оперативные и специальне службы продолжают работать на месте.

В связи с ЧП введены временные ограничения на движение транспорта: перекрыт участок автодороги, соединяющий станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовский.

Наталья Решетняк