На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА
В станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание на территории нефтебазы. Причиной инцидента, по данным оперативного штаба региона, стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По информации краевого оперштаба, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Оперативные и специальне службы продолжают работать на месте.
В связи с ЧП введены временные ограничения на движение транспорта: перекрыт участок автодороги, соединяющий станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовский.