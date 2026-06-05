Главные новости за 6 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Затоваренность рынка жилья в Краснодарском крае достигает 80%.

Председатель Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №68 Кропоткина Краснодарского края в отставке Светланы Степаненко.

Краснодарский край поднялся с седьмой на четвертую позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение в ближайшее время снизить объемы сбросов воды на Шапсугском и Краснодарском водохранилищах.

Перевозчик «Водоходъ экспресс» отменил морские рейсы на линии, соединяющей Новороссийск, Геленджик и Сочи.

Ежегодный объем инвестиций в экономику Краснодарского края должен достичь 2 трлн руб. к 2030 году.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в акватории Азовского моря погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения.

Над территорией Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России с 08:00 до 14:00 мск ликвидировали 135 беспилотников.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц.

Власти Крыма продолжают принимать меры по обеспечению жизнедеятельности региона на фоне дефицита автомобильного топлива.

Краснодарский край планирует привлечь около 14 млрд руб. дополнительных инвестиций в промышленный сектор.