Затоваренность рынка жилья в Краснодарском крае достигает 80%

На рынке жилой недвижимости Краснодарского края и Адыгеи растет объем нераспроданного жилья. По оценкам участников отрасли, имеющимся в распоряжении «Ъ-Кубань», в отдельных проектах на Кубани уровень затоваренности достигает 80%, что оказывает давление на стоимость квадратного метра и снижает инвестиционную привлекательность новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, в регионе реализуются проекты общей площадью 8,2 млн кв. м жилья со сроками ввода в эксплуатацию в период с 2026 по 2035 год. Около 70% этого объема сосредоточено в Краснодаре, где строится 5,8 млн кв. м жилья. Значительные объемы строительства также приходятся на Новороссийск (905 тыс. кв. м) и Анапу (570 тыс. кв. м). В Сочи в стадии реализации находятся проекты общей площадью 395 тыс. кв. м, в Армавире — около 100 тыс. кв. м.

В Адыгее объем текущего жилищного строительства составляет порядка 1 млн кв. м. Основная девелоперская активность сосредоточена в Майкопе и поселке Яблоновском, расположенном рядом с Краснодаром. По словам участников рынка, республика продолжает демонстрировать более устойчивую динамику строительства по сравнению с Краснодарским краем, где темпы ввода жилья и продаж замедлились.

Снижение активности на кубанском рынке подтверждается и статистикой ввода жилья. По данным участников отрасли, в январе—марте 2026 года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 708,2 тыс. кв. м жилья, что на 65% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В Краснодаре объем ввода за первый квартал составил 132,7 тыс. кв. м, сократившись на 85% год к году.

При этом Адыгея сохраняет высокие темпы строительства второй год подряд. В 2025 году в республике было введено более 600 тыс. кв. м многоквартирного жилья, и власти рассчитывают сохранить сопоставимые показатели в текущем году.

По оценке аналитиков девелоперской группы Kronung, на начало 2026 года до 80% строящегося жилья в Краснодарском крае оставалось нераспроданным. В абсолютном выражении речь идет примерно о 28 тыс. квартир. В Адыгее, по данным компании, наиболее заметно растут объемы нераспроданных площадей: только за четвертый квартал 2025 года количество таких квартир увеличилось примерно на 9 тыс.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с замедлением спроса на первичном рынке и перераспределением покупательского интереса в пользу более доступных локаций. В результате высокий объем предложения сдерживает дальнейший рост цен на жилье как в Краснодарском крае, так и в соседней Адыгее.

Вячеслав Рыжков